Albania-Spagna, le ultimissime sulle formazioni

Spagna già sicura del primo posto nel girone affronta l’Albania, ancora un corso per gli ottavi di finale di UEFA EURO 2024. Furie Rosse in campo con il 4-3-3. Il CT potrebbe optare per il turnover offensivo con Torres e Oyarzabal ai lati di Joselu. In mezzo al campo Zubimendi, Merino e Olmo. Difesa a Vivian e Laporte centrali, sostenuti da Navas e Grimaldo sulle corsie laterali.

Albania-Spagna, le probabili formazioni:

ALBANIA (4-3-2-1): Strakosha; Balliu, Ismajli, Gjimshiti, Mitaj; Ramadani, Abrashi, Asllani, Bajrami, Laci; Broja. CT. Sylvinho.

SPAGNA (4-3-3): Raya; Navas, Vivian, Laporte, Grimaldo; Merino, Zubimendi, Olmo; Torres, Joselu, Oyarzabal. CT. de la Fuente.