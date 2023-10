Oggi alle 17:30 andrà in scena la partita più attesa d’Inghilterra, che vedrà protagoniste le due squadre che la scorso anno si sono contese il titolo per tutta la stagione, vinto poi dal Manchester City (soprattutto grazie a una maggiore continuità nel finale) a discapito dell’Arsenal, che domani ospiterà i Citizens, che saranno mossi, così come i Gunners, dal desiderio di scavalcare il Tottenham momentaneamente primo in solitaria a 20 punti.

Arsenal-Manchester City, probabili formazioni

Arsenal (3-4-3): Raya; Magalhaes, Sadiba, White; Vieira, Odegaard, Rice, Zinchenko; Gabriel Jesus, Nketiah, Trossard. Allenatore: Mikel Arteta

Manchester City (4-3-3): Ederson, Akanji, Ruben Dias, Ake, Walker; Foden, Kovacic, Nunes; Alvarez, Haaland, Doku. Allenatore: Pep Guardiola

Arsenal-Manchester City, dove vederla

Sarà possibile seguire la partita su Sky Sport.