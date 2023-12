La fase a giorni della Champions League è giunta alla sesta giornata . Domani sera nella splendida cornice del Wanda Metropolitano si affrontano Atletico Madrid e Lazio, entrambe già sicure di avere il pass per gli ottavi della competizione. Ma sia gli uomini di Simeone che quelli di Sarri hanno un grande obbiettivo: centrare il primo posto nel gruppo E, per evitare poi che il sorteggio degli ottavi, soprattutto per i biancocelesti diventi proibitivo. I capitolini, nell’ultima sfida casalinga hanno ottenuto un successo per 2-0 contro il Celtic, grazie alla doppietta nei minuti finali di Ciro Immobile. Mentre i colchoneros sono reduci dalla vittoria in trasferta contro il Feyenoord per 3-1. Agli spagnoli basterà anche un pareggio per assicurarsi la vetta del raggruppamento, mentre i biancocelesti dovranno tentare l’impresa e vincere il match. Nella gara d’andata che ha segnato l’esordio stagionale Europeo di entrambe le squadre, l’incontro si chiuse 1-1, con il vantaggio firmato da Barrios al 29’ e l’incredibile gol di Provedel che fece sobbalzare tutti i tifosi della Lazio. La partita con calcio d’inizio fissato per le 21.00 sarà visibile su Sky Sport e Infinity+.

Le probabili formazioni:

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Hermoso, Witsel, Savic, Lino, Molina; Llorente, Barrios, Saul; Griezmann, Morata. All: Simeone

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Hysaj; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All: Sarri