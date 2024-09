Atletico Madrid-Real Madrid, probabili formazioni e dove vederla

Il derby di Madrid regala sempre grandi emozioni, un po’ come Roma-Lazio oppure Boca River. Simeone contro Ancelotti, Griezmann contro Vinicius, è questa la sfida del Metropolitano, che vedrà come assente però un grande protagonista: Kylian Mbappè. Il Clasìco andrà in onda su Dazn.

Atletico Madrid-Real Madrid, le probabili formazioni:

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Le Normand, Gimenez, Reinildo; Llorente, Koke, Gallagher, De Paul, Lino; Griezmann, Alvarez. All.Simeone.

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Modric; Bellingham; Rodrygo, Vinicius. All. Ancelotti