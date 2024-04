Borussia Dortmund-Atletico Madrid, probabili formazioni e dove vederla

Dopo la vittoria dell’andata per 2-1, l’Atletico è atteso nella tana del Borussia Dortmund dove troverà un clima rovente. Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Skygo, Infinity+ e Now TV martedì 16 aprile alle ore 21.

Probabili formazioni Borussia Dortmund-Atletico Madrid

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Sancho, Nmecha, Adeyemi; Fullkrug. All. Terzic

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Gimenez, Azpilicueta; Molina, De Paul, Koke, Llorente, Lino; Morata, Griezmann. All. Simeone