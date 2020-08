Calciomercato Benfica: arriva Cavani, la lode per un mercato da 10

Ormai è fatta. Edinson Cavani è un nuovo giocatore del Benfica. Il Matador è già partito dall’Uruguay, dove ha passato le vacanze a meditare sul suo futuro. Dopo il consueto scalo a Madrid, andrà a Parigi. In Francia ha lasciato in sospeso alcune faccende fiscali, che però non gli impediranno di volare in Portogallo. A Lisbona ci sarebbe andato anche se avesse accettato il prolungamento con il PSG per giocare la final eight di Champions League. I tifosi parigini già lo rimpiangono visto che Icardi sembra indossare il mantello dell’invisibilità ed è servita la zampata di Chupo-Moting al 93′ per salvare baracca e burattini contro l’Atalanta. Cavani, dopo 7 anni, ha deciso di cambiare aria continuando però ad annusare il buon profumo della vittoria.

Calciomercato Benfica, il progetto vincente di Jorge Jesus

Il Benfica sta costruendo una squadra molto interessante, che sarà in grado di competere a livello internazionale e non soltanto in campionato. La prima gettata di spirito vincente l’ha posata Jorge Jesus, capo-ingegnere del nuovo progetto. L’allenatore ha trascorso una stagione esaltante alla guida del Flamengo, con cui ha rimpinguato il suo palmarès facendo suoi il campionato Carioca, quello brasiliano e la Copa Libertadores. In Brasile ha portato un’idea chiara, che si è rivelata vincente: assemblare una rosa di giocatori dal grande talento, ma che per diversi motivi (età, temperamento, termine del contratto, ecc.) non giocano più in un top club europeo. Jesus ha rigenerato Gerson e Gabigol, di cui Roma e Inter non volevano più sentir parlare, oltre a regalare un’altra annata dorata all’eterno Diego (che alla Juventus hanno presto dimenticato). Ora lo stesso modello è stato trasferito al Benfica, che sta investendo molto per risolvere i problemi della stagione appena conclusa. Le Águias spesso non sono riuscite a reagire dopo i (troppi) gol subiti. Arriva quindi Vertonghen dal Tottenham per rinforzare la difesa, ma le grandi manovre riguardano l’attacco. Everton (ex Gremio) e Pedrinho (comprato dal Corinthians) dovranno portare vivacità e tante opzioni nuove alla squadra, mentre Waldschmidt (arrivato dal Friburgo) si occuperà di realizzarle quando subentrerà, perché il titolare, da cui potrà imparare molto, sarà un altro. Cavani, sebbene prima di partire abbia detto che nulla è ancora definito, è stato convinto dal progetto, che gli permetterà di giocare la Champions per altri 6 anni. Il contratto infatti prevede 4 milioni a stagione per le prossime 6. Manca solo la firma.