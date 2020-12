Calciomercato, Haaland in Serie A: la strategia del Milan

L’attaccante norvegese potrebbe approdare in Italia la prossima estate. Raiola la chiave

Erling Haaland al Milan. Non è fantacalcio ma una possibile e concreta realtà di mercato realizzabile la prossima estate. A riferirlo è Claudio Raimondi, giornalista di SportMediaset. I rossoneri sono alla ricerca di un attaccante considerando anche la situazione Ibrahimovic e il classe 2000 sarebbe il grande sogno della dirigenza rossonera.

Ai microfoni di Pressing il giornalista ha spiegato la situazione: l’esonero di Favre ha fatto rompere gli equilibri nello spogliatoio e il norvegese potrebbe quindi lasciare il Borussia Dortmund. L’affare non è semplice: Haaland non ha quella famosa da clausola da 75 milioni di euro e quindi il club tedesco potrebbe sparare una cifra molto importante. Il Milan, però, può giocarsi la carta Mino Raiola. Quest’ultimo è il procuratore del giovane attaccante, in questi giorni si vedrà con la dirigenza rossonera per trattare i rinnovi di Donnarumma e Romagnoli. I rapporti sono ottimi e chissà se proprio lo stesso Raiola potrà essere l’uomo chiave in questa clamorosa trattativa.