Calciomercato Inter, altro svincolato di lusso per Inzaghi: c’è concorrenza

Il mercato si è concluso ma quello degli svincolati no. Dopo aver preso Sanchez, l’altra idea porta al Papu Gomez. L’ex Atalanta si è svincolato dal Siviglia e risulterebbe un buon affare per i club di A. L’attaccante cileno al momento non preoccupa per condizione fisica ma se ciò dovesse continuare l’Inter potrebbe pensare di prendere l’argentino.

Due club di Serie A sul Papu

Il 35enne piace a diversi club d’Europa e d’Italia, in particolar modo a Lecce e Udinese. Sel caso gli fosse offerto un biennale, le squadre di Serie A potrebbero usufruire del Decreto Crescita. Attenzione, ovviamente, alle società arabe che sono sempre alla finestra in questo 2023.