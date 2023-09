Inter-Milan, verso il derby di Milano | Le ultimissime

Manca sempre meno al derby della Madonnina, con le due squadre di Milano che arrivano però bene a questa gara visti i 9 punti in classifica. Inzaghi è pronto a lanciare l’affiatato duo formato da Thuram e Lautaro. Problemi per Pioli, che perde Tomori per squalifica e ha Giroud in dubbio dopo i problemi in Nazionale. Si scalda Okafor.

Le probabili formazioni di Inter-Milan

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Indisponibili: Acerbi.

Squalificati: –

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Kalulu, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud(Okafor), Leao.

Indisponibili: Bennacer.

Squalificati: Tomori