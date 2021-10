Calciomercato Inter, falsa illusione: arriva la smentita

Insigne smentisce le voci sull’Inter, il suo agente sta parlando col Napoli

Dopo la vittoria per 3-0 col Legia Varsavia in Europa League, Lorenzo Insigne, autore del primo gol e di un assist per il secondo, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” riguardo alla situazione contrattuale, smentendo le voci che lo accostavano all‘Inter di Simone Inzaghi. “è un tema che ci sta, sappiamo le dinamiche come sono, io cerco di essere sereno e pensare a fare bene in campo, al mio contratto ci sta pensando il mio agente con la società“, con queste parole Insigne ha chiuso la porta a un possibile trasferimento, o quantomeno ha espresso la volontà di restare nella sua città, che lo ha visto crescere fino a diventare capitano, con cui sogna di portare a casa uno scudetto, soprattutto dopo la partenza perfetta in campionato.