Calciomercato Inter: il calciatore non convince. Possibile risoluzione in vista.

I nerazzurri starebbero pensando di liberarsi di un ingaggio pesante

Gli Zhang, nell’ultimo anno, hanno visto prepotentemente lievitare il passivo della loro società. A causa della pandemia legata al Coronavirus infatti, la Beneamata ha accumulato debiti per svariati milioni di euro. La strategia a medio termine più facilmente percorribile è quella di alleggerire il monte ingaggi, sacrificando parte della rosa interista. Come già accaduto con Hakimi, un altro big sarebbe in procinto di lasciare. Si tratta di Alexis Sanchez.

L’attaccante è reduce da un periodo di alti e bassi

Il cileno, nelle ultime apparizioni, ha fatto vedere alcune delle belle giocate del suo repertorio. Ma è anche vero che, andando a guardare l’ultima stagione globalmente, ci si rende conto che ad Appiano Gentile è stato solo un fantasma del vecchio attaccante che tutti conoscevano. Sicuramente dotato di grande talento ha deluso le aspettative, alternando momenti meno intensi ad altri di alto livello. E proprio questa altalenanza starebbe spingendo Marotta a proporgli un accordo per sciogliere il vincolo contrattuale. Attualmente guadagna oltre sette milioni di euro a stagione. Riuscire a comporre gli intenti, consentirebbe all’Inter un notevole risparmio. Allo stato attuale queste voci non hanno trovato conferma ufficiale dai diretti interessati e nella finestra di gennaio si avranno conferme sull’andamento della trattativa.