Calciomercato Inter, Dimarco può tornare. Pericolo Napoli

Il terzino sinistro dell’Hellas Verona sta disputando una stagione di primissimo livello. L’Inter pensa di riportarlo a Milano ma anche il Napoli lo segue

Circa 10 giorni fa il futuro di Federico Dimarco sembrava prendere una chiara direzione. L’Hellas Verona, società in cui sta giocando il classe 1997, può prelevarlo a titolo definitivo versando nelle casse nerazzurre 6,5 milioni di euro. Il calciatore non ha mai negato la volontà di tornare a Milano; Dimarco è cresciuto nelle giovanili dell’Inter e ha esordito in Prima squadra l’11 dicembre 2014 nella sfida di Europa League contro il Qarabag. Il terzino italiano si è trasferito a Verona a gennaio 2020 e in un anno è cresciuto tantissimo sotto la guida tecnica di Ivan Juric. In 24 presenze stagionali Dimarco ha messo a referto 4 gol e 5 assist ma la sua crescita lo si sta vedendo soprattutto a livello tattico. Secondo quanto riferito da TuttoSport, l’Inter sembra aver cambiato idea e vorrebbe riportarlo in maglia nerazzurra. L’Hellas può esercitare il diritto di riscatto mentre i nerazzurri hanno un 50% sulla futura rivendita. Per il quotidiano torinese “gli ottimi rapporti tra i club porterebbero a un gentlemen agreement a favore dei nerazzurri, magari in cambio di un altro giovane in prestito”. I profili menzionati sono quelli di Lorenzo Pirola e Lucien Agoume con quest’ultimo che piace anche al Bayern Monaco.

Calciomercato Inter, insidia Napoli per Dimarco

La crescita esponenziale del giovane Dimarco non è passata per niente inosservata. Il terzino si sta rivelando un giocatore abile in entrambe le fasi di gioco e sta maturando soprattutto in quella difensiva. Sul classe 1997 c’è da menzionare anche l’interesse del Napoli che sta cercando un esterno sinistro in vista della prossima stagione. A riferirlo è la Gazzetta Dello Sport che a tal proposito riferisce: “Giuntoli ha avuto relazioni sullo svedese Gabriel Gudmundsson, 21 anni, del Groningen. Si tratta di un esterno sinistro basso che potrebbe sostituire Mario Rui che non è certo della conferma, mentre il futuro di Faouzi Ghoulam è un grande interrogativo. Per lo stesso ruolo, il ds sta seguendo anche Federico Dimarco, 23 anni, del Verona, e Junior Firpo, del Barcellona. Quest’ultimo è il vero obiettivo del dirigente napoletano che offrirà ai catalani 10 milioni di euro per il cartellino del giocatore”