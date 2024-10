Calciomercato Inter: per la difesa l’obiettivo numero uno è Tah

Come riportato dalla ‘Gazzetta dello sport’ ,Jonathan Tah è il principale obiettivo dell’Inter a giugno per rinforzare e ringiovanire il reparto difensivo che attualmente vede come interpreti Francesco Acerbi(36 anni) e Stefan De Vrij(32 anni), entrambi in scadenza a fine stagione.

L’Inter per giugno pensa al colpaccio: Jonathan Tah nel mirino.

Il difensore tedesco classe 96′, campione di Germania con il Bayern Leverkusen nella passata stagione , ha già dichiarato di non volere estendere il proprio contratto coi tedeschi, e quindi di fatto liberarsi a parametro 0. Per l’Inter l’acquisto di Tah, rappresenterebbe un nuovo capolavoro della dirigenza meneghina dopo quelli di Calhanoglu, Thuram, Mkhitaryan, Taremi e Zielinski. La concorrenza è però molto ampia: molti top club proveranno a convincere il tedesco a firmare per la loro causa.