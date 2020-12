Juventus, può sfumare l’obiettivo Alaba: ecco perché

Il calciatore austriaco del Bayern Monaco si libera a fine stagione a costo zero

Il classe 1992 del Bayern Moanco è da tempo un obiettivo di mercato di molti top club europei considerando soprattutto che si libererà a fine stagione a parametro zero. Anche la Juventus è sul giocatore, sarebbe il rinforzo ideale per qualsiasi squadra ma soprattutto per i bianconeri che devono attuare il restyling della difesa. Dall’Inghilterra, però, non arrivano buone notizie visto che il Mirror ha riportato importanti indiscrezioni di mercato. Il Chelsea è disposta a fare follie per l’austriaco e sarebbe pronto ad offrire un contratto da 15 milioni di euro all’anno. Una cifra impensabile per la Juventus che probabilmente vede sfumarsi l’obiettivo Alaba.