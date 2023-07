Calciomercato Juventus, centrocampista in uscita: ecco la prima offerta

Calciomercato Juventus, West Ham su Zakaria

Era già certo da diverso tempo: Denis Zakaria lascerà la Juventus. Lo svizzero è tra i principali indiziati sacrificabili per far cassa, insieme ad Arthur e McKennie, e arrivare all’obiettivo numero uno, Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista, rientrato a Torino dal prestito annuale al Chelsea, ha attirato l’attenzione di diversi club, soprattutto in Premier League. Su tutti c’è il West Ham.

Zakaria, la prima offerta degli Hammers

Secondo quanto riporta calciomercato.com, gli Hammers avrebbero presentato una prima offerta per un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni di euro. Tuttavia, la Juventus valuta il calciatore 25 milioni, ma apre alla possibilità di una trattativa ed un abbassamento delle pretese economico. Dunque, l’amore tra Zakaria e la Juventus, nonostante le grandi aspettative iniziali, non è mai sbocciato e potrebbe concludersi definitivamente con il passaggio al West Ham.