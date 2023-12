La Juventus ha messo a segno il primo colpo del 2024. Si tratta di Vasilije Adzic, trequartista del Buducnost Podgorica sul quale il Bologna c’era forte da tempo. Giuntoli ha bruciato la concorrenza ed è riuscito a trovare l’accordo con il club montenegrino.

Cifre e dettagli dell’operazione

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i bianconeri verseranno 5 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita per l’acquisto del classe 2006 che però, rimarrà in prestito in patria fino a giugno, quando compirà 18 anni e si unirà a Madama in vista della prossima stagione. Adzic è atteso in Italia la prima settimana di gennaio per svolgere le visite mediche e mettere la successiva firma sul contratto.