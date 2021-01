Juventus, Demiral in bilico: anche un top club sul difensore turco

Il centrale turco è scontento e si starebbe guardando intorno, la Juventus non vorrebbe privarsene ma le pretendenti continuano ad aumentare.

In questo inizio di stagione Merih Demiral non ha giocato come si sarebbe aspettato, nonostante il poco minutaggio però, le pretendenti continuano ad aumentare a dimostrazione del valore assoluto del giocatore. La coppia titolare Bonucci–De Ligt non permetterebbe al turco di trovare lo spazio richiesto se non per alcuni scampoli di partita o in caso di assenza di uno dei due titolari.

Oltre al solito Atletico Madrid, anche il Leicester City, il Liverpool e il Tottenham sarebbero in forte pressing sul difensore turco. L’ultima notizia che arriva dalla Turchia, dal portale Fanatik, è però l’interesse del Real Madrid, alla ricerca di un difensore a cui affidare le chiavi della propria retroguardia anche viste le difficoltà nel rinnovare il contratto al capitano Sergio Ramos sempre più in direzione Parigi a parametro zero. Demiral non è soddisfatto del minutaggio concessogli da Pirlo, per questo non è da escludere una sua partenza nel prossimo mercato estivo a meno di cambiamenti nelle gerarchie difensive della Juventus.