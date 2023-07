Calciomercato Juventus, Giuntoli pensa al dopo Vlahovic: tre nomi in lizza

La dirigenza bianconera sta aspettando offerte ufficiali per Dusan Vlahovic. Il serbo non è incedibile e di fronte ad una proposta di 60-70 milioni di euro ci si può sedere intorno a un tavolo a parlarne. L’attaccante ex Fiorentina ha deluso le aspettative in questo anno e mezzo di Juventus e le possibilità di permanenza diventano sempre più ridotte.

I possibili sostituti del serbo

Se dovesse partire Vlahovic, Giuntoli ha già in mente chi potrebbe sostituirlo. Il nomi più gettonati sono quelli di Hojlund e David ma entrambi hanno un costo del cartellino troppo elevato. Il profilo nuovo uscito negli ultimi giorni è quello di En Nesyri del Siviglia, autore dell’unica rete degli andalusi allo Stadium nella semifinale d’andata di Europa League disputata quest’anno.