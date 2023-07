Calciomercato Juventus, offerta monstre per convincere Pogba | Tutti i dettagli

Tanti dubbi per il futuro del calciatore francese

Arabia Saudita-Pogba, si gioca ad oltranza. Dopo aver offerto un triennale da 100 milioni di euro, con il rifiuto da parte del calciatore francese, il club arabo sembrerebbe non arrendersi per l’arrivo del giocatore ex Manchester United e secondo Gazzetta.it sarebbe pronto a rilanciare con una offerta da capogiro: 150 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, tutto su Pogba

Nei giorni precedenti il calciatore della Juventus ha visitato le strutture dell’Al-Ittihad ma anche dell’Al-Ahli (cioè il club che avrebbe voluto Allegri) e che ora vorrebbe anche Zielinski dal Napoli.