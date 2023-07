Paul Pogba vuole restare alla Juventus. Il quotidiano francese L’Equipe, conferma come il centrocampista francese vuole riscattare la brutta stagione passata e vuole disputare la prossima stagione in maglia bianconera, con il benestare di Allegri, che ha bisogno di certezze per ricominciare.

Non sono bastate le parole di Benzema e company in Arabia Saudita per convincere il calciatore a trasferirsi lì visto anche l’Europeo del prossimo anno, che vedrà ancora una volta la Francia protagonista.