Calciomercato Juventus, l’Arabia Saudita chiama Pogba | Offerta monstre per l’ex United

Dopo i tanti movimenti di queste ultime settimane, i club arabi vogliono anche Paul Pogba. Il centrocampista francese, aspettando il ritiro con la Juventus, ha visitato il paese per conoscere i servizi e tutte le strutture offerte dai club arabi.

Calciomercato Juventus, quale sarà il futuro di Pogba?

L’ex calciatore del Manchester United è volato in Arabia venerdì per parlare con i manager dell’Al-Ittihad, squadra che ha appena acquistato Karim Benzema e N’Golo Kanté, che il giocatore conosce benissimo visto che sono i suoi compagni di squadra nella Nazionale Francese. Il club arabo sarebbe in grado di ricoprire Paul con un triennale da 100 milioni di euro che farebbe vacillare chiunque, anche se il centrocampista vorrebbe restare ancora un altro po’ in Italia.