La Juventus ha bisogno di un regista? Eccolo, Enzo Barrenechea, il giovane argentino che si sta facendo strada nel Frosinone, insieme a Matias Soulè che gioca quasi sempre titolare lasciando il segno. A causa delle sue prestazioni, si intuisce che potrebbe tornare utile a Torino sia come potenziale cambio per Locatelli, sia per essere utilizzato come risorsa e venduto sul mercato come pedina, visto che il suo valore si aggirerà sui 15-20 milioni di euro.

Il talento di Barrenechea

Enzo Barrenechea è un calciatore che, sicuramente sta facendo vedere il suo valore al Frosinone, tant’è che contro il Napoli è stato uno dei grandi protagonisti, segnando il gol di apertura. Al termine della sfida di Coppa Italia contro il Napoli, terminata 4-0 per il Frosinone, lo stesso Di Francesco ha elogiato Barrenechea facendo capire che il ragazzo con il tempo, potrebbe diventare un bravo regista e che attualmente è sempre più al centro del mondo Frosinone ma potrebbe esserlo anche, all’interno del mondo bianconero. La Juventus lo troverà come avversario durante la partita di sabato. Si tratta di un rivale da tenere in considerazione, un giocatore che con il suo dinamismo e il suo sviluppo potrebbe mettere in difficoltà il reparto di centrocampo dei bianconeri. Se la “Vecchia Signora” è alla ricerca di un regista, può certamente valutare il suo utilizzo in futuro, richiamandolo alla base.