Calciomercato Juventus, il PSG si fa sotto per l’attaccante | Le ultime

Sirene non solo dall’Inghilterra per i top player della Juventus: la Premier League non è il solo campionato interessato ai big bianconeri, e infatti anche il PSG potrebbe a breve farsi sotto per rinforzare il proprio attacco.

Calciomercato Juventus, sondaggio del PSG per Vlahovic

Come riporta Sportitalia, si registra un forte sondaggio del Paris Saint-Germain per l’attaccante serbo della Juve che, per liberarlo, chiede una cifra vicina ai 90 milioni di euro. Il profilo di Vlahovic piace molto all’ex allenatore di Roma e Barcellona che, dopo essere stato presentato, ora chiede un’accelerata al mercato del club francese.