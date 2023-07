Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, non ci sarà il ritorno di Gnonto in Italia. Il calciatore della Nazionale di Mancini infatti sta per diventare un nuovo calciatore dell’Everton, visto che i Toffees hanno quasi raggiunto l’accordo con il Leeds per 22 mln di euro.

Sul calciatore c’era anche l’Aston Villa della coppia Monchi-Emery, che però sembra essere arrivata in ritardo sul calciatore ex Inter.