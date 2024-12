Calciomercato Juventus, pazza idea Tonali

La Juventus pensa a Tonali, arrivano conferme

Al Newcastle sta trovando poco spazio, tornare in Serie A non gli dispiacerebbe, ecco spuntare la clamorosa idea Tonali per la Juventus. Accostato anche all’Inter, il giocatore in caso di scelta preferirebbe la Juventus, il Newcastle per portarlo in Premier aveva speso 64 milioni di euro nell’estate 2023 – attualmente chiede 55 milioni. Una cifra importante per le casse della Juventus che potrebbe scegliere di privarsi di Fagioli (la Juve chiede 25-30 milioni) non incedibile per i bianconeri, ma, a sorpresa, pure Kenan Yildiz, valutato 35-40 milioni di euro.