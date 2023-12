La Juventus sembra aver perso Kalvin Phillips

Un obiettivo di mercato della Juventus sembra sfumare, il centrocampista Kalvin Phillips, secondo la stampa inglese si dovrebbe accasare al Newcastle, che causa infortuni deve per forza di cose rinforzare il reparto di centrocampo.

Per quanto riguarda la difesa, la Juventus dopo aver rinnovato il contratto di Bremer, è in contatto con gli agenti di Rugani per il prolungamento fino al 2026. Ma Giuntoli sembra essere in contatto per trattare il difensore del Lilla Tiago Djalò che è trattato anche dall’Inter. Quindi un derby d’Italia di mercato anche fuori dal campo.