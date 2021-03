Calciomercato Lazio, il colpo per l’attacco arriva dal Sudamerica

Santos Borré è il nome nuovo per l’attacco della Lazio. Il classe 1995 del River Plate non piace solo ai biancocelesti

La Lazio, in attesa anche di capire il futuro legato a Simone Inzaghi, si sta muovendo sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Un reparto che verrà quasi sicuramente toccato è l’attacco; Vedat Muriqi non ha convinto e non ha fornito le prestazioni sperate, mentre il futuro di Felipe Caicedo potrebbe essere lontano dalla Capitale. Quest’ultimo ha un contratto che scade nel 2022 e considerando anche la sua carta d’identità (32 anni) potrebbe partire. In Serie A è da tempo seguito dalla Fiorentina di Rocco Commisso. Urge quindi trovare profili all’altezza e che possono fare al caso della Lazio e il nome che arriva dal Sudamerica è quello di Santos Borré, classe 1995 del River Plate.

Calciomercato, Gremio vicino a Borré ma la Lazio non molla la presa

L’attaccante colombiano è un giocatore che è cresciuto tantissimo nell’ultimo periodo e quindi ha catturato le attenzioni di grandissimi club. In Europa Borré ha già avuto modo di farsi conoscere visto che ha indossato le maglie di Atletico Madrid e Villareal. Con i colchoneros, però, non ha mai avuto modo di debuttare mentre con il Sottomarino giallo ha totalizzato 17 presenze e messo a referto 2 gol. Il giocatore vorrebbe tornare in Europa ma al momento la squadra più accreditata ad aggiudicarselo è il Gremio. Conferme sono arrivate dallo stesso presidente del club brasiliano che in una recente intervista ha dichiarato: “Lo stiamo trattando ed è un eventuale acquisto che possiamo permetterci. Il ragazzo ha dato già l’ok per firmare un pre-contratto. Discorsi ben avviati”. La trattativa sembra essere in una fase avanzata ma il Borré attende una mossa da parte della Lazio considerando che il suo desiderio è quello di tornare a giocare in Europa. Il club biancocelste riflette, soprattutto considerando che per affondare il colpo qualcuno deve partire.