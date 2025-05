Inter umiliata dal PSG, 5 a 0 e Champions League ai francesi

Niente da fare, Game Over Inter a Monaco

Inter non pervenuta, questo il titolo migliore per descrivere la gara dei nerazzurri in quel di Monaco di Baviera. PSG subito avanti e padrone del gioco per tutti i 90′, un umiliante 5 a 0 in favore dei francesi di Luis Enrique e si materializza il temuto Zero Titoli per la formazione di Inzaghi. Da domani sarà tempo di riflessioni, a Monaco fa festa il PSG.

PARIS SAINT-GERMAIN – INTER 5-0

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (33′ st L. Hernandez); Joao Neves (39′ st Zaire-Emery), Vitinha, Fabian Ruiz (39′ st Mayulu); Doué (21′ st Barcola), Dembélé, Kvaratskhelia (39′ st Ramos). A disp.: Safonov, Tenas, Kimpembé, Lee, Beraldo, Mbaye. All.: Luis Enrique.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard (9′ st Bisseck (17′ st Darmian)), Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu (25′ st Asllani), Mkhitaryan (17′ st C. Augusto), Dimarco (9′ st Zalewski); Thuram, Lautaro. A disp.: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Zielinski, Arnautovic, Frattesi, C. Augusto, Darmian, Taremi. All.: S. Inzaghi.

Arbitro: Kovacs

Marcatori: 12′ Hakimi, 20′ Doué, 18′ st Doué, 28′ st Kvaratskhelia, 41′ st Mayulu

Ammoniti: Doué (P); Zalewski, all. S. Inzaghi, Thuram, Acerbi (I)

Espulsi: nessuno