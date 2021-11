Calciomercato, l’Inter ha scelto il rinforzo per l’attacco | La trattativa

Inter, è caccia a Jovic

Le non perfette condizioni di Sanchez e l’assenza di un vero vice Dzeko spingono l’Inter a correre ai ripari. I dirigenti nerazzurri avrebbero individuato in Jovic il rinforzo ideale per il reparto avanzato. Il Real Madrid non vuol perdere troppi soldi, pagato ben 70 milioni di euro, Jovic non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da vero top player indiscusso con la maglia dei blancos.

La cessione di Jovic è fattibile, anche se in nerazzurri non vorrebbero andare oltre i 30 milioni per il cartellino dell’attaccante. Una trattativa possibile ma non semplice. L’Inter ci prova, è Jovic al momento l’obiettivo numero 1 per il breve termine.