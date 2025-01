Calciomercato Milan, Calabria vicino all’addio l interesse per Zappa

Dopo l’arrivo di Conceiçao, la dirigenza del Milan ha intenzione di rinforzare l’organico per cercare di recuperare una prima parte di stagione tutt’altro che entusiasmante, e la difesa sembra essere il primo reperto da rinnovare durante il mercato.

Milan, Calabria via già a gennaio?

Infatti – secondo le ultime voci – il terzino non rientrerebbe nei piano del nuovo allenatore e difficilmente rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo giugno, motivo per cui il Milan potrebbe cedere il giocatore durante le prossime settimane per non rischiare di perderlo a zero durante la prossima estate.

Nel caso in cui Calabria dovesse effettivamente partire, i rossoneri sono a lavoro per trovare un possibile sostituto e Gabriele Zappa è il primo nome sulla lista.

Milan, Zappa in arrivo?

Come riporta Tuttomercatoweb.com, il classe ’99 del Cagliari potrebbe sbarcare a Milano prima della fine della sessione di mercato, in quanto piace alla dirigenza per la giovane età e per il suo rendimento durante i suoi quatto anni nel club sardo. Inoltre, secondo alcune voci Zappa è di “fede” rossonera – nonostante sia cresciuto nel vivaio dell’Inter – e vorrebbe indossare la maglia del Milan.

Per adesso però l’operazione resta nel campo delle ipotesi – bisogna prima di tutto chiarire quale sarà il futuro di Calabria – ma non è da escludere un eventuale trattativa con il Cagliari.