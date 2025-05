Napoli, non solo De Bruyne: i partenopei puntano David

Uno Scudetto da conquistare e il nuovo mercato alle porte, il Napoli guarda in avanti e si proietta sul mercato. Dopo le ricorrenti voci di un possibile approccio a Kevin De Bruyne, che durante l’estate lascerà il Manchester City, la società partenopea potrebbe provare a portare in maglia azzurra Jonathan David, attaccante in scadenza contrattuale con il Lille.

Napoli, incontro tra la società e l’entourage di Jonathan David

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l’entourage, già in città per incontrare la società, avrebbe aperto ad un trasferimento in Campania del calciatore canadese. Si parla di un’offerta importante con possibili nuovi contatti nei giorni a seguire. La trattativa potrebbe decollare.