Calciomercato Milan, scambio all’orizzonte: via Castillejo

Il centrocampista spagnolo quasi sicuramente lascerà la società rossonera a gennaio, futuro in Premier League per lui?

Il Milan lavora al mercato in uscita. In attesa del rinnovo di Kessie, operazione sempre più difficile viste le richieste del giocatore, la società rossonera si sta occupando della questione esuberi.

Pioli in questo inizio di campionato ha dato spazio a molti calciatori in rosa, tranne uno ovvero Samu Castillejo. Il giocatore spagnolo non ha ancora esordito in campionato ed è sempre più vicina una sua cessione nella sessione di gennaio.

Milan, ipotesi scambio in Premier League

Secondo quanto riportato da CaughtOffside.com l’esterno spagnolo sarebbe finito nel mirino del Tottenham che potrebbe imbastire uno scambio con il club di Via Aldo Rossi e favorire l’approdo al Diavolo di Winks, centrocampista classe ’96 in uscita da Londra. Qualora dovesse partire Kessie, il calciatore degli Spurs potrebbe far comodo alla formazione di Stefano Pioli.

Milan che sta pensando di anticipare l’acquisto di Adli a gennaio visti gli ultimi problemi legati a Kessie. Il giocatore francese potrebbe ritagliarsi un piccolo spazio al posto di Brahim Diaz oppure essere spostato nei due davanti alla difesa.