Calciomercato Milan, tentazione Premier per l’attaccante: Guardiola lo vuole

Leao sempre più protagonista nel Milan

Il Milan di Pioli è sicuramente una delle squadre più in forma della stagione. Prima in campionato con un percorso con pochissime sbavature, i rossoneri stanno continuando sulla falsariga dello scorso anno quando arrivarono quarti, ritrovando la qualificazione alla Champions League. Nonostante le partenze di Donnarumma e Calhanoglu, la squadra si è mantenuta su ottimi livelli mettendo in mostra altri talenti che sono cresciuti nel tempo

Uno di questi è Rafael Leao. L’attaccante portoghese classe ’99 è sempre più titolare (anche a causa dei tanti infortuni che hanno falcidiato i compagni di reparto) e ha segnato fin qui 5 gol (4 in campionato e 1 in Champions League). Alle sue prestazioni non sono rimaste indifferenti diverse squadre in Europa tra cui, secondo le voci di Sportitalia, anche il Manchester City con Pep Guardiola che gradirebbe allenarlo. La trattativa non è ancora partita ma chissà se gli scenari cambieranno in un prossimo futuro.