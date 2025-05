Juventus, Tonali in cima ai pensieri per il centrocampo. Quasi impossibile però un ritorno in Italia

Aspettando di capire chi sarà il prossimo allenatore della Juventus, i tifosi bianconeri sognano già grandi colpi per il mercato. Si perchè in cima alla lista dei pensieri di Giuntoli c’è Sandro Tonali, cuore rossonero ma di proprietà del Newcastle e tornato a pieno ritmo dopo lo scandalo scommesse. E proprio dell’accoppiata Tonali-Juventus, ne ha parlato Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Tonali – Juventus, ecco perchè si può

Questo quanto riportato da Tuttojuve.com: “La Juventus lo ha messo in cima alla propria lista ormai da tempo, però nel corso di questa settimana vi ho raccontato con più video come poi anche le possibilità di rivedere Tonali in Italia, specificatamente alla Juventus, ma in Italia in generale si siano veramente abbassate, perché comunque il Newcastle vuole tenerlo, non avrebbe intenzione di venderlo e qualora dovesse considerare di farlo partire, sarebbe solo per una proposta veramente molto alta, quasi fuori mercato. Quindi ad oggi ecco il piccolo aggiornamento, o meglio la conferma di quanto vi avevamo già detto, è che Tonali in Italia ad oggi è molto, moltom molto difficile, quasi improbabile”.