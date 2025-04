Juventus, Vlahovic per arrivare a Tonali

La Juventus continua a lavorare sul grande colpo estivo. I bianconeri puntano Sandro Tonali . L’obiettivo di Giuntoli è quello di portare a Torino il centrocampista azzurro. Tuttavia, resta da convincere il Newcastle , club proprietario del cartellino . Il club inglese chiede almeno 70 milioni per il proprio calciatore, come riportato da SportMediaset . Juventus, Douglas Luiz o Vlahovic per Tonali

L’ipotesi è quella di una parte cash e una possibile intesa su una contropartita tecnica. Il nome più ricorrente nei mesi scorsi è stato quello di Douglas Luiz, con un trascorso positivo proprio in Premier League. Diversamente, nelle ultime ore è spuntato quello di Dusan Vlahovic. I Magpies cercano una punta in vista della prossima campagna europea e sono uno dei pochi club in grande di poter sostenere il pesante stipendio.