Calciomercato Roma, ag. Veretout: “Ci stiamo lavorando”

Dopo il rinnovo di Pellegrini ora Tiago Pinto dovrà lavorare a diversi prolungamenti di contratto tra cui Cristante, Zaniolo, Mancini e Veretout.

Il general manager giallorosso dovrà concludere questi rinnovi prima della sessione di gennaio dove si cercherà di accontentare Mourinho sul mercato visto che ha chiesto un centrocampista da giugno.

Oltre a Zakaria che a Trigoria piace tantissimo per il ruolo in mediana e a sistemare gli esuberi Tiago Pinto vuole confermare i fedelissimi di Mourinho soprattutto a centrocampo, ovvero Cristante e Veretout che con l’allenatore portoghese hanno giocato gran parte delle partite.

Roma, Ag. Veretout: “Lavoriamo al rinnovo di Jordan”

Queste le parole di Mario Giuffredi, agente di Veretout, ai microfoni di calciomercato.it:

“Rinnovo? Ci stiamo lavorando da una settimana con Tiago Pinto e stiamo iniziando a fare lo stesso percorso fatto da Pellegrini. Non sarà un caso che con l’avvento di Mourinho in panchina Veretout è arrivato in Nazionale francese, il tecnico è solo un valore aggiunto”.

Veretout in passato è stato vicino al Napoli, con il club di De Laurentiis che ha offerto 30 milioni di euro per il centrocampista, cifra ritenuta però non congrua dalla dirigenza giallorossa. Giuffredi nella sua scuderia ha anche Politano e Di Lorenzo.