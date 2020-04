Calciomercato Roma, ecco Pedro dal Chelsea

La Roma cerca rinforzi, in un momento in cui è difficile far programmi. In molti i club che guardano verso i parametri zero di lusso, il club giallorosso ha messo nel mirino Pedro.

Come riporta il Mirror, lo spagnolo del Chelsea si svincolerà a fine stagione, la proposta della Roma è un contratto da 3 milioni di euro più bonus a stagione. L’ex Barca piace al club capitolino e al tecnico Fonseca, Petrachi riuscirà a regalare ai giallorossi il mediano spagnolo?