Calciomercato Roma: il giocatore non è più incedibile, è addio a fine stagione?

Nelle ultime giornate solo tanta panchina

Jordan Veretout e la Roma pronto a dirsi addio. In questa stagione, in cui la squadra di Mourinho ha forse tradito le aspettative, il francese sembra aver perso quell’alone di inviolabilità che aleggiava su di lui fino a qualche mese fa. Nelle ultime partite, infatti, il centrocampista è sempre partito dalla panchina. In un simile contesto è naturale porsi degli interrogativi sulla sua permanenza a Trigoria anche il prossimo anno. In base a vari rumors caldeggiati da testate giornalistiche nazionali, sembrerebbe destinato ad approdare verso mete lontane dalla Capitale.

Colloqui tra Mario Giuffredi e Tiago Pinto

Secondo quanto apparso sul Corriere dello Sport Tiago Pinto e Mario Giuffredi, procuratore di Veretout, si sarebbero già incontrati per discutere il suo futuro. E, in base allo stesso articolo, gli incontri sarebbero forieri di un addio destinato a consumarsi al termine di questa stagione. Nonostante queste voci mancano ancora cinque mesi alla prossima finestra di calciomercato e, fino a quel periodo, lo Special One potrebbe cambiare idea decidendo di trattenere il centrocampista.