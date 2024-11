Calciomercato Serie B: la Sampdoria monitora Cerri e Valoti, a Pisa potrebbe tornare Birindelli

L’andamento della Sampdoria fino ad oggi è lento, e contro il Pisa sabato prossimo potrebbe esserci l’esame finale anche per molti giocatori. Secondo quanto riporta La Repubblica, il club blucerchiato sarebbe sulle tracce di Cerri in uscita dal Como per rinforzare il reparto attaccanti, considerando il fatto che Coda e Tutino ad oggi non hanno reso come si aspettava. Il Ds Accardi potrebbe portare a Genova anche Mattia Valoti in esubero al Monza, e proprio i biancorossi potrebbero cedere momentaneamente Birindelli al Pisa, che ha bisogno di un esterno destro visti gli infortuni ad Esteves e Leris.