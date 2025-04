Atalanta – Bologna, le probabili formazioni e dove vederla

Il lunch match della 32esima giornata di Serie A tra Atalanta e Bologna, vero e proprio scontro diretto per il terzo posto. Dopo tre sconfitte consecutive, i bergamaschi devono ritrovare la via della vittoria se hanno intenzione di tenersi stretta l’Europa che conta, mentre i rossoblù spera di poter dar seguito al suo ottimo momento di forma. Gasperini deve fare i conti con l’infortunio di De Ketelaere, il quale potrebbe essere sostituito da Pasalic sulla trequarti; sulle fasce il rientrante Ruggeri è favorito su Zappacosta, mentre in difesa va verso la conferma il terzetto composto da Djimsiti, Hien e Kolasinac, ma Gasperini spera di recuperare Posch e Kossounou. Anche Italiano è alle prese con diverse defezioni: Skorupski e Ferguson ne avranno per qualche settimana e nel caso del centrocampista, il tecnico valuta la possibilità di schierare uno tra Pobega e Aeabischer. La partita, in programma domenica 13 aprile alle 12:30, verrà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Atalanta – Bologna, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Retegui

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro