Serie B: le designazioni arbitrali della 33^ giornata

L’Aia ha comunicato sui propria canali ufficiali le designazioni per la 33ª giornata di Serie B che prenderà il via venerdì con l’anticipo fra Bari e Palermo e si chiuderà domenica pomeriggio con lo Spezia che andrà in scena a Mantova. Di seguito tutti i nominativi:

Bari – Palermo Venerdì 11/04 H. 20.30

Bonacina

Cipriani – Arace

Iv: Grasso

Var: Pairetto

Avar: Maggioni

Carrarese – Catanzaro H. 15.00

Monaldi

Belsanti – Emmanuele

Iv: Di Mario

Var: Guida

Avar: Camplone

Cosenza – Brescia H. 15.00

Prontera

Lombardo – Ceolin

Iv: Allegretta

Var: Marini

Avar: Minelli

Reggiana – Pisa H. 15.00

Feliciani

Palermo – Di Giacinto

Iv: Burlando

Var: Gariglio

Avar: Pairetto

Salernitana – Sudtirol H. 15.00

Marinelli

Rocca – Massara

Iv: Tropiano

Var: Serra

Avar: Giua

Sampdoria – Cittadella H. 17.15

Abisso

Rossi L. – Luciani

Iv: Rinaldi

Var: Meraviglia

Avar: Muto

Modena – Sassuolo H. 19.30

Santoro

Miniutti – Pressato

Iv: Andreano

Var: Nasca

Avar: La Penna

Cesena – Frosinone Domenica 13/04 H. 15.00

Galipo’

Trasciatti – Giuggioli

Iv: Migliorini

Var: Baroni

Avar: Paganessi

Cremonese – Juve Stabia Domenica 13/04 H. 15.00

Di Marco

Vigile – Ricciardi

Iv: Pasculli

Var: Maggioni

Avar: Massimi

Mantova – Spezia Domenica 13/04 H. 17.15

Ghersini

Prenna – Galimberti

Iv: Djurdjevic

Var: Volpi

Avar: Giua