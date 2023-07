Calciomercato Serie B: Palermo colpi da Serie A, Spezia su Scuffet, il Pisa su Letizia

Il Palermo sta costruendo una corazzata

Senza alcun dubbio la regina del mercato di Serie B fino ad oggi è il Palermo, che ieri ha ottenuto il si di Mancuso dal Como che dovrebbe rappresentare l’alternativa a Brunori. Ai rosanero piace pure il terzino Beruatto del Pisa, che però ha anche richieste dalla Serie A ed in particolar modo dall’Empoli. I nerazzurri in caso di partenza di Beruatto pensano a Letizia che è in uscita dal Benevento, mentre per l’attacco si tenta il tutto per tutto per il ritorno di Morutan dal Galatasaray.

Lo Spezia lascerà andar via Dragowski e per rimpiazzarlo pensa al ritorno di Scuffet, il classico ex che nell’ultima stagione ha giocato nel campionato rumeno.

Infine Mignani ha rinnovato il contratto con il Bari fino al 2025, Nestorovski piace al Venezia, mentre Goldaniga da Cagliari dovrebbe trasferirsi a Como.