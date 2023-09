Calciomercato Serie B: Verde resta a Spezia, venerdì titolare? La Ternana annuncia Vada.

Daniele Verde resta a La Spezia

Tanto rumore per nulla, Daniele Verde dopo essere stato corteggiato dai turchi dell’Antalyaspor ha deciso di restare per un’altra stagione a La Spezia e venerdì con molta probabilità avrà una maglia da titolare contro il Venezia.

Verde questa estate aveva rifiutato la chiamata della Sampdoria sperando in una chiamata dalla Serie A che non è arrivata, Alvini può contare su un giocatore di assoluta qualità per la scalata alla Serie A.

La Ternana a sorpresa annuncia di aver acquistato lo svincolato italo-argentino Valentin Vada, classe ’96 centrocampista che è già a disposizione di Lucarelli. Vada nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Real Saragoza in Segunda Division.