Champions League: Bayern Monaco campione d’Europa, col PSG la decide Coman

Bayern Monaco campione d’Europa 2020

Il Bayern Monaco vince la Champions League. In una finale equilibrata, con i portieri in grande spolvero, è un colpo di testa di un ex Juve a decidere la gara. E’ Coman nella ripresa a trovare il gol vittoria di testa, l’ex bianconero decide la supersfida e regala al Bayern Monaco la Champions League 2020, la sesta per i bavaresi. Ottima la direzione di gara dell’italiano Orsato, impeccabile in tutte le occasioni.

IL TABELLINO

PSG-BAYERN MONACO 0-1

Psg (4-3-3): Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat (35′ st Kurzawa); Paredes (20′ st Verratti), Marquinhos, Herrera (27′ st Draxler); Di Maria (35′ st Choupo-Moting), Neymar, Mbappé. A disp.: Rico, Bulka, Icardi, Sarabia, Diallo, Bakker, Gueye, Dagba. All.: Tuchel

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng (25′ Sule), Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara (41′ st Tolisso); Gnabry (24′ st Coutinho), Muller, Coman (23′ st Perisic); Lewandowski. A disp.: Ulreich, Hoffmann, Odriozola, Pavard, Javi Martinez, Cuisance, Lucas Hernandez, Zirkzee. All.: Flick

Arbitro: Orsato (Italia)

Marcatori: 14′ st Coman (B)

Ammoniti: Davies (B), Gnabry (B), Paredes (P), Sule (B), Neymar (P), Thiago Silva (P), Kurzawa (P), Muller (B)

Espulsi:

Note: