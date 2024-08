Chiesa lascia la Juventus e saluta così: “Dispiace, ma sono felice di andare al Liverpool”

“Sono felicissimo e pronto per questa nuova avventura, ci tengo a mandare un saluto ai tifosi della Juventus”.

Chiesa saluta la Juventus: “Non vedo l’ora di andare in Premier”

E poi ancora: “Grazie per l’affetto, per questi anni, veramente li porterò nel cuore. Grazie alla Juventus”, ha poi aggiunto Chiesa in un altro passaggio. “Ti dispiace lasciare così la Juventus? Dispiace, ma sono felice per questa nuova avventura, davvero. Non vediamo l’ora io e la mia famiglia”.Sono queste le parole d’addio rilasciate ai cronisti presenti di Federico Chiesa, calciatore pronto a partire direzione Liverpool.