Coincecao deluso dai propri giocatori | Cosa succede in casa Milan?

Il Milan cerca rivalsa in campo e continua a spingere per l'acquisto di Rashford

Coincecao furioso | Il Milan non può più sbagliare

Come riportato da Milan News il tecnico portoghese sembra essere insoddisfatto dalla prestazione dei suoi giocatori, la mancanza di cinismo all’interno dell’area di rigore avversaria ha portato i rossoneri a strappare solamente un pareggio contro il Cagliari. Oggi si disputerà la partita Como – Milan, il team di Coincecao è costretto a vincere per tornare in piena fiducia.

Il Milan spinge ancora per Rashford

Dopo la cessione di Okafor al Lipsia serve un plus per l’attacco rossonero, Marcus Rashford il sogno. Si parla per un prestito di sei mesi e ciò dà fiducia a Coincecao di portarsi a casa un attaccante di tutto rispetto, un altro problema in corso d’opera è l’arrivo di altre squadre che vogliono il giocatore inglese ovvero Barcellona, Juventus, Borussia Dortmund e Arsenal.