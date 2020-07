Coppa di Francia, PSG-Saint Etienne 1-0: grave infortunio a Mbappè – VIDEO

Coppa di Francia al PSG: grave infortunio Mbappè

Con una rete di Neymar al 14′ il Psg ha battuto il Saint Etienne conquistando la Coppa di Francia nella finale disputata allo Stade de France, a Saint Denis, alla presenza di un numero limitato di spettatori.

Infortunio Mbappè: rischio frattura

Apprensione del Psg per le condizioni fisiche di Mbappè uscito dal campo in lacrime alla mezz’ora del primo tempo della finale di Coppa di Francia tra i parigini, prossimi avversari dell’Atalanta in Champions League, e il saint Etienne allo Stade de France di Saint Denis, a Parigi. Il campione del mondo francese ha subito una entrata durissima del capitano Loic Perrin alla caviglia dell’attaccante del Psg che ha acceso una rissa tra i giocatori in campo. Il difensore del Saint Etienne è stato espulso. Le condizioni di Mbappè sembrano molto gravi. Il forfait per la sfida contro i bergamaschi è praticamente certo