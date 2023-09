Cremonese: Ballardini in bilico, per la successione si pensa a Stroppa

Ballardini in discussione a Cremona

Riunioni in corso a Cremona, il non bellissimo avvio di stagione del club grigiorosso ha messo in allarme la dirigenza, ed il tecnico Davide Ballardini è in discussione.

Secondo quanto riporta Sportitalia, il successore di Ballardini potrebbe essere rappresentato da Giovanni Stroppa, uno che di promozioni se ne intende, l’ultima quella ottenuta sulla panchina del Monza. Stroppa giusto un anno fa dopo il pessimo avvio del club brianzolo fu esonerato ed al suo posto Galliani scelse Palladino.

Nelle prossime ore potremmo avere notizie più certe sul destino di Ballardini.