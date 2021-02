Crotone-Sassuolo 1-2, De Zerbi: “Una vittoria importante”

Crotone-Sassuolo 1-2

Il Sassuolo ritrova la vittoria e avanza in classifica, profondo rosso per il Crotone. Gli uomini di De Zerbi vincono 2-1 in Calabria con gol di Caputo e Berardi. Il Crotone è ultimo con 12 punti; il Sassuolo in ottava posizione con 34 punti.

De Zerbi: “Una bella vittoria”

A fine gara, per parlare dell’importante vittoria, ai microfoni di Sky Sport arriva l’allenatore dei neroverdi: “È stata una vittoria che abbiamo voluto e che mancava da tempo, la dedichiamo al nostro amministratore delegato Carnevali colpito da un lutto pesante, gli mandiamo un abbraccio“. Non c’è un obiettivo preciso, a Sassuolo si pensa solo a giocare la prossima gara, il tecnico dichiara: “Senza fare nessun tipo di proclami, dobbiamo andare a giocarcela ogni volta con voglia e qualità. Non vedo perché non dovremmo farlo”. Un simpatico retroscena dietro al secondo gol del Sassuolo, arrivato su rigore segnato da Caputo. De Zerbi racconta: “Io indico Berardi come primo tiratore, Caputo come secondo e Locatelli terzo. Senza litigare, si sono messi d’accordo loro: mi rendono orgoglioso”.