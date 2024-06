Danimarca-Serbia, probabili formazioni e dove vederla

Il girone più combattuto è quello C che vede coinvolte Danimarca e Serbia che si affronteranno domani all’Allianz Arena. La Nazionale di Vlahovic non vince una partita in un grande torneo dai Mondiali in Russia nel 2018 per 1-0 sulla Costa Rica. Nelle ultime sette sfide tra Europei e Mondiali sono arrivati 2 pareggi e 5 sconfitte. Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV e Skygo martedì 25 giugno alle ore 21.

Probabili formazioni Danimarca-Serbia

DANIMARCA (3-4-1-2): Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Maehle, Hjulmand, Hojberg, Kristiansen; Eriksen; Wind, Hojlund. Ct. Hjulmand

SERBIA (3-4-1-2): Rajkovic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Milinkovic-Savic, Ilic, Mladenovic; Tadic; Jovic, Mitrovic. Ct Stojkovic